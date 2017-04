Pactuação entre Município e Estado garante atendimento médico no presídio feminino

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) se reuniu na manhã desta terça-feira, 18, com o diretor do presídio feminino do município de Vilhena, Alex Pereira, com o enfermeiro da Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS) Cristiano Fonseca e o técnico em enfermagem da Colônia Penal e presídio feminino Luiz Carlos Gabriel.

O vereador Rogério Golfeto (PTN) também participou do encontro para apoiar a ideia. A pauta do encontro foi a pactuação entre Estado e Município a fim de garantir atendimento médico às detentas em Vilhena.

De acordo com Alex Pereira, a presença de um médico na unidade prisional irá reduzir o número de escoltas armadas até postos de saúde e hospital, gerando mais segurança tanto

à população quanto aos servidores públicos e até mesmo as mulheres que cumprem pena. O médico irá prestar serviços semanalmente, sem comprometer a escala de atendimento dos pacientes das unidades de saúde.

A prefeita Rosani Donadon comentou o projeto e disse que a medida foi desenvolvida pensando na segurança da comunidade em geral. “Foi o meio que o Município e o Estado encontraram para contribuir com a redução das filas nas unidades de saúde e ainda assim garantir a ordem”, explicou.

Um preso que necessita de atendimento médico deve ser examinado antes de pacientes comuns, fato que gera indignação de algumas pessoas. “Com atendimento periódico, menos detentas irão precisar recorrer a auxílio médico. A ideia trará melhoria aos sistemas de saúde e carcerário do estado”, defende a prefeita.

Texto e foto: Assessoria