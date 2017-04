Policiais do Pelotão de Trânsito recebem treinamento em Vilhena

Os policiais do Pelotão de Trânsito de Vilhena (PTRAN) realizaram nesta terça-feira, 18, treinamento voltado para a atuação em fiscalização mediante convênio municipal que será ativado na cidade.

Dentre os assuntos abordados, de forma conceitual e didática, foram tratados com os profissionais os conceitos de Mobilidade Urbana, Municipalização do Trânsito e a importância da sinalização viária na fiscalização das infrações de competência municipal.

Ademais, foram trazidas as atualizações na legislação de trânsito para a lavratura das notificações, por exemplo, a possibilidade de atuação da Polícia Militar conveniada em vagas de estacionamentos reservados a pessoas idosas e deficientes físicos em estacionamentos privados de uso coletivo, e a agora desnecessidade de aferição com decibelímetro em veículos que porventura perturbem o sossego público fazendo o uso de aparelhagem sonora, alterações estas trazidas no Código de Trânsito Brasileiro ano de 2016.

Dessa forma, a PM reafirma o compromisso com o profissionalismo e a técnica, fatores imprescindíveis para a atuação profissional e embasada na lei, mantendo os policiais devidamente atualizados com a legislação para melhor atender a população durante o trabalho de fiscalização de trânsito preventivo e repressivo na cidade.

A reportagem do Extra de Rondônia foi convidada a acompanhar na sala de instrução do 3º Batalhão, o treinamento desenvolvido pelo Sargento Sanaik, Comandante do Pelotão de Trânsito de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia