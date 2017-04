Presidente da Câmara nega retaliação em exoneração de assessora jurídica

Adilson de Oliveira recebeu na manhã desta terça-feira 18 a reportagem do Extra de Rondônia para rechaçar boatos que circulavam nos bastidores acerca da saída da advogada Marian Haiberlin Montaldi do staff do Legislativo municipal.

Rumores davam conta que ela teria sido pressionada a deixar o cargo em função de divergências com a presidência da Casa de Leis, “coisa que jamais existiu”.

O presidente afirmou que a demissão da servidora ocorreu por vontade dela, que alegou necessitar de tempo livre para dedicar-se a estudar para concursos públicos. “Nós fizemos o possível para mantê-la no quadro funcional, posto se tratar de uma profissional exemplar e competente, mas tivemos que acatar a decisão tomada por ela”, garantiu Adilson.

Ele afirmou que a boataria não se justifica, e pode estar sendo motivada por outras questões. “Não sei porque isso causou tanta insatisfação a pessoas que nada tem a ver com a questão, e a disseminação destes rumores não tras nada de positivo, e serve apenas para criar controvérsia e desavenças. Nossa gestão é transparente e democrática, e não agimos de forma a impor a nossa vontade ou pensamento”, assegurou Oliveira.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia