Caixa de marcha de caminhão do SAAE é furtada

Um servidor do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE) registrou na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que a caixa de marcha do caminhão do SAAE foi furtada.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o funcionária da autarquia que é encanador, relatou que no último dia 13, percebeu que o portão dos fundos da Cooperativa do SAAE – localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no Setor 12, estava aberto e o cadeado quebrado.

Entretanto, somente nesta terça-feira, 18, foi que o servidor deu por falta da caixa de marcha do caminhão Mercedes Benz/L 2318, placa NBD-8925/Vilhena, que está no local porque teve problemas mecânicos.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração