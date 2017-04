Diretor diz que caminhão que teve caixa de marcha furtada não pertence ao SAAE

Arijoan Cavalcante diretor do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE) entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde explicou sobre a questão do furto ocorrido na Cooperativa da Autarquia.

De acordo com Arijoan o caminhão Mercedes Benz 2318 – não pertence ao SAAE e sim a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

O veículo que é coletor de lixo quebrou próximo à Cooperativa e foi deixado no local para depois ser levado à secretaria de obras, onde seria consertado.

A Cooperativa não tem vigia, isto facilitou a entrada dos bandidos que furtaram a caixa de marcha do caminhão. Porém, com o registro da ocorrência, a Polícia Civil deverá investigar e chegar aos autores do furto.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia