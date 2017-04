Em solenidade, vice-prefeito de Vilhena parabeniza Tiro de Guerra pelo Dia do Exército

O vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM) participou na manhã desta quarta-feira, 19, da solenidade em comemoração ao dia do Exército Brasileiro.

O evento aconteceu na sede do Tiro de Guerra (TG) sob o comando do sargento Emanoel Denizar, responsável pela unidade da força armada no município.

Darci Cerutti acompanhou a solenidade e ressaltou a importância do Exército para a o desenvolvimento da sociedade vilhenense. De acordo com ele, a força armada é um pilar sólido da comunidade, uma vez que transforma jovens em homens comprometidos com os interesses comunitários e oferece uma gama de bons caminhos para que possam ser trilhados.

“Hoje o Exército Brasileiro presta um papel de fundamental relevância à sociedade vilhenense. Aqui temos atiradores que já estão em fase de transformação social e com certeza irão retornar às suas vidas com uma ótima experiência de vida e conhecendo o bom caminho de um ser humano”, comentou Darci Cerutti.

Ao final, o vice-prefeito de Vilhena parabenizou o TG pela organização do evento, e também pelos projetos que vem desenvolvendo em sua maioria com a prefeitura de Vilhena.

“É nítido o comprometimento desses jovens com o serviço militar. A cada movimento que executam, nota-se o orgulho de cada um por vestir aquela farda. Gostaria de deixar meus parabéns ao Exército Brasileiro, meu respeito à esta instituição e meu comprometimento em ajudar no que for preciso”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria