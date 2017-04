Equipe feminina do Barcelona inicia treinos para o Estadual

Com um grupo de 23 atletas teve início na terça-feira, 18, no Centro de Treinamento do Barcelona Futebol Clube, os trabalhos da equipe feminina do Barcelona de Vilhena, com vistas à preparação para a disputa do Campeonato Rondoniense da categoria.

Inicialmente, segundo a treinadora Viviane Almeida, nada de bola rolando, os trabalhos se concentrarão na parte física das atletas.

Nesta primeira semana, as 23 atletas trabalharão duas vezes. “Mas, a partir da semana que vem nós trabalharemos três vezes por semana e conforme a data da competição for se aproximando nós intensificaremos os treinos”, disse Almeida.

Com a competição com data prevista de início para a segunda quinzena de junho, a treinadora enfatiza a necessidade de treinar forte para chegar bem no torneio.

Texto: Assessoria Barcelona FC

Fotos: Rogério Perucci / Barcelona FC