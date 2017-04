Força Tática detém supostos membros do PCC e apreendem celulares e drogas

As primeiras informações dão conta que numa casa localizada na Rua Girasol, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, a guarnição da Força Tática em parceria com policiais do Serviço Reservado desmantelaram uma quadrilha de traficantes.

No imóvel diversas pessoas foram detidas, inclusive o dono, que teria admitido que ele e outras pessoas que ali estavam fazem parte do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em revista na residência foi localizado drogas e aparelhos celulares que seriam jogados dentro do presídio Cone Sul.

