Força Tática detém suspeitos e apreende celulares e drogas que seriam jogados dentro de presídio.

Na manhã desta quarta-feira, 19, policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar em conjunto com a guarnição Força Tática, receberam informação que dois homens que foram detidos na noite de terça-feira, 18, de posse de uma moto adulterada e uma porção de droga eram suspeitos de estarem envolvidos em roubos na cidade de Vilhena.

A informação era que os suspeitos estavam se organizando para fazer chegar ao presídio Cone Sul, certa quantia de drogas e aparelhos celulares. Com isso, policiais do Serviço Reservado passaram a monitorar alguns suspeitos e uma casa na Rua Girasol, no bairro Jardim Primavera.

Porém, na tarde desta quarta, dois suspeitos identificados como D.C.S, de 15 anos e Edilson foram vistos adentrando o imóvel que pertence a Luiz Antonio Borges Toledo, de 27 anos, este sendo monitorado por tornozeleira eletrônia e Vânia Paula Miranda de Oliveira Toledo, de 21 anos.

Após o menor de idade e Edilson entrarem na casa, mais dois suspeitos também chegaram. Com isso, foi solicitado reforço a guarnição da Força Tática que rapidamente chegou ao local e viu que um dos suspeitos tirou um pacote do bolso e jogou dentro de uma fossa.

Os militares realizaram buscas no local e foi possível visualizar invólucros contendo substancia aparentado ser pasta base de cocaína, mas não conseguiram retirar o pacote, que foi fotografado para futuras provas.

Na residência foi localizada uma sacola com objetos acondicionados em sacolas plásticas e envolvidos em espumas. Em volto as sacolas plásticas havia 16 aparelhos celulares e 13 carregadores, uma bateria, um fone de ouvido, 22 pacotes de fumo Extra Forte, 7 gramas de substancia aparentado ser maconha, 25 gramas de pó branco aparentado ser cocaína, e que segundo apurado seriam para serem jogados dentro do presídio Cone Sul.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde foi feito boletim de ocorrência e os detidos entregues ao comissariado de plantão.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia