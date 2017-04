Irmãos gêmeos de Cerejeiras são destaques no futebol profissional do Paraná

Gabriel Vinicius Oliveira Furtado e seu irmão gêmeo Rafael Victor Oliveira Furtado, de 17 anos, nascidos no município de Cerejeiras, estão em destaque no futebol do Paraná.

Confira matéria do Site Banda B

Depois de emprestar o volante Gabriel Furtado ao Palmeiras, o Paraná acertou o empréstimo de seu irmão gêmeo, Rafael Furtado, ao Atlético-MG. O jogador assinou o contrato na manhã desta terça-feira (18) com o clube mineiro, em uma nova investida do Tricolor para retomar identidade de clube formador no cenário nacional e de dar experiência aos atletas em clubes referências em estrutura e formação.

A informação do empréstimo do atleta foi publicada pela HSoccer, empresa do ex-volante paranista Hélcio Alisk, em sua conta no Instagram, na qual o jogador aparece ao lado do diretor de futebol paranista assinando o novo vínculo com o Galo. “Na manhã de hoje o atacante Rafael Furtado assinou contrato com o @atletico acompanhado do diretor de futebol [da base] do Paraná Clube, Ricardo Lima. Parceria de sucesso. Boa sorte”, escreveu.

Antes, em março, o Tricolor já havia acordado o empréstimo de dois atletas das categorias de base. O zagueiro Willian e o volante Gabriel Furtado, irmão gêmeo de Rafael, foram emprestados ao Palmeiras pelo mesmo período.

Assim como seu irmão, Rafael Furtado foi campeão estadual Sub-17 pelo Paraná no ano passado e integrava o elenco profissional desde o final do ano. O contrato do atacante com o Atlético-MG vai até janeiro de 2018.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação