Juíza vilhenense mantém vereadores processados afastados do mandato

Apesar de terem óbito Habeas Corpus no qual estava subentendido que poderiam exercer a função, os vereadores reeleitos e processados Carmozino Alves, Junior Donadon e Vanderlei Graebin estão impedidos de ir à Câmara de Vereadores.

A decisão, de acordo com a assessoria jurídica do Legislativo, foi tomada pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva, em despacho feito à mão no lado direito do documento que está publicado nesta reportagem.

Com a decisão os três irão permanecer impedidos de exercer a função parlamentar até o julgamento do processo, caso não haja alguma decisão em outro sentido antes disso. Assim, os três vereadores permanecem isentos do apontamento de faltas às sessões ordinárias, e continuam a receber o subsídio.

Além do processo judicial Graebin, Donadon e Alves também enfrentam CPI instaurada na Câmara, a qual já soma quase três mil páginas, distribuídas em 14 volumes.

Foram convocadas 46 testemunhas, sendo que até agora menos de trinta foram ouvidas. Segundo informações, dezenove delas não foram localizadas, o que levou a Comissão e estender o prazo por mais 30 dias.

Com a prorrogação a apresentação do relatório final da CPI deve acontecer muito próximo a data prevista para o julgamento judicial do trio.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia