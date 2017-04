Maurão de Carvalho pede maquinários agrícolas para Nova Mamoré e Corumbiara

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), indicou ao Poder Executivo Estadual para que, através da Secretaria do Estado de Agricultura (Seagri) sejam doados tratores e outros implementos agrícolas para os municípios de Corumbiara e Nova Mamoré.

De acordo com as indicações, o parlamentar solicita a entrega de uma Patrulha Mecanizada com pá carregadeira, caminhão basculante, escavadora PC e 02 tratores com caçamba e implementos agrícolas para o município de Nova Mamoré. Já para Corumbiara, o deputado pede apenas um trator e implementos.

Segundo o deputado, é uma realidade constante nos municípios de Rondônia a falta de recursos para a aquisição desses equipamentos, que são de extrema importância para o desenvolvimento tanto das regiões quanto para o Estado de forma geral. “A importância do setor produtivo é de conhecimento de todos e essa carência prejudica a economia estadual e a vida das famílias que sobrevivem do cultivo desses produtos”, afirmou Maurão.

Ainda segundo a indicação, os maquinários serão entregues as associações agrícolas dos respectivos municípios, para que estes possam ajudar os associados com pequenas e médias propriedades rurais.

Autor e foto: Isabela Gomes