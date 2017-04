Mulher entra em choque após colisão entre carros

Acidente envolvendo dois veículos, sendo um Ford Eco Sport e um VW Gol aconteceu na noite desta quarta-feira, 19, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do Gol seguia pela Tancredo Neves, sentido Cuiabá, quando teria avançado a preferencial e provocado o choque contra o Eco Sport.

No impacto, uma mulher que estava de carona entrou em choque. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A condutora do Gol e a motorista do Eco Sport nada sofreram.

A Polícia Militar de Trânsito compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia