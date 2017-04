PM de Chupinguaia prende suspeito de esfaquear três pessoas durante um roubo

David Lima da Silva, de 18 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) de Chupinguaia, na tarde desta quarta-feira, 19, enquanto andava por uma rua daquela cidade.

Um mandado de prisão havia sido emitido em desfavor do rapaz, depois que ele foi considerado suspeito de esfaquear três pessoas durante um roubo cometido na mesma cidade, no dia 10 do presente mês.

Na ocasião, uma criança flagrou o suspeito dentro de casa e começou a gritar, o irmão da garota entrou em luta corporal com o estranho e foi esfaqueado, em seguida, o homem ainda esfaqueou a mãe e o pai das crianças.

Na tarde de hoje, David caminhava pela Avenida 25, no Bairro Cidade Alta, próximo ao local onde teria cometido o crime, quando foi visto pelos policiais e recebeu voz de prisão.

David não resistiu à prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia>

Foto: Extra de Rondônia