Prefeitura apoia projetos do Conselho Municipal e seis associações são beneficiadas

A Prefeitura de Vilhena está apoiando projetos voltados para crianças e adolescentes desenvolvidos no município através da celebração de convênios do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) com entidades filantrópicas.

O fundo é gerido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).

De acordo com o presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, atualmente seis associações estão aptas a receber a verba do FMDCA, sendo elas: Associação de Vôlei de Vilhena (AVV), Associação Metodista de Ação Social (AMAS), Associação Agente Mirim de Vilhena, Associação de Moradores dos Setores 8 e 9 (ASMON), Associação Beneficente “Fonte de Água Viva” e ONG “O Caminho”.

Nesta terça-feira, 18, em sessão ordinária na Câmara Municipal, foram aprovados os projetos para a celebração de convênios com estas entidades no valor total de R$ 318 mil. Mais de 800 crianças são atendidas com os projetos voltados à cultura, esporte, lazer. O recurso será liberado após os trâmites burocráticos.

De acordo com Genivaldo, essas entidades participaram do edital lançado pelo fundo e apresentaram projetos relevantes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes no município. “O trabalho feito por essas entidades é muito importante, e faz a diferença na vida da população e com certeza merece ser apoiado”, afirmou.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) ressaltou a importância dos projetos sociais voltados para as crianças e adolescentes no município. “O trabalho realizado por essas entidades é de suma importância para Vilhena, e com certeza a administração municipal apoia esses projetos. Temos o compromisso de trabalhar para oferecer qualidade de vida para a população, com foco nas nossas crianças e adolescentes que são o futuro do nosso amado município”, finalizou a chefe do executivo municipal vilhenense.

Texto e foto: Assessoria