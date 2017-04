Servidores do Procon participam de capacitação e órgão suspende atendimento por três dias

Em virtude da participação dos funcionários da unidade do Procon vilhenense em curso de capacitação na capital, o atendimento ao público estará suspenso nos dias 26, 27 e 28 deste mês.

De acordo com Ana Paula Campos, gerente regional do Procon da cidade, os servidores necessitam deste treinamento para dinamizar o serviço prestado à comunidade.

Eles participarão do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor, ocasião em que vão aprimorar seus conhecimentos da legislação consumerista, além de tratar de temas emergentes nos âmbitos municipal, estadual e federal. Também terão treinamento às inovações da plataforma do Sistema de Informação de Defesa do Consumidor/SINDEC, que os adequará as melhores práticas de um bom atendimento, assim como outros temas relevantes.

Após este breve intervalo o atendimento volta ao normal após o feriado de primeiro de maio.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia