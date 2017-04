TG comemora dia do Exército com alunos de escolas públicas em Colorado

O Tiro de Guerra (TG) de Colorado, no dia do Exército Brasileiro desenvolveu atividades com estudantes de escolas municipais e estaduais.

O Sargento João Batista recebeu alunos das escolas Manoel Bandeira, Marcos Donadon, Julieta e Dom João VI, onde foi proporcionado a eles um dia de muitas atividades recreativas, em comemoração aos 369 anos do Exercito Brasileiro.

Os soldados fizeram exposição de materiais de emprego militar, entre outras práticas desenvolvidas por eles em campo no dia a dia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia