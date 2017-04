Autoridades discutem implantação da Defesa Civil em Vilhena

Com objetivo de implantar a Defesa Civil no município de Vilhena, várias autoridades políticas e militares se reuniram na segunda-feira, 17, para debater o tema.

O encontro contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Jorge Rabello, a sargento do Corpo de Bombeiros Patrícia Ramirez e a soldada Fernanda Vargas.

Jorge Rabello explicou que a Defesa Civil tem como objetivo buscar medidas para evitar, prevenir e minimizar consequências de calamidade pública oferecendo socorro e assistência à população atingida, através de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas.

O secretário de Meio Ambiente informou que em breve será reativada a Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC).

“A parceria com o Corpo de Bombeiros será fundamental para a implantação da Defesa Civil no município”, destacou o secretário.

Já a sargento Patrícia Ramirez destacou que será importante a implantação do órgão que poderá atuais emergências. “A defesa civil age de maneira de preventiva também, com objetivo de cuidar melhor do nosso município”, ressaltou a sargento.

Texto e foto: Assessoria