Ciclista invade preferencial quase é morto por carreta

Na tarde desta quinta-feira, 20, um acidente foi registrado na avenida Celso Mazutti, entre um ciclista e uma carreta. Por pouco a vítima não caiu debaixo do veículo pesado.

Segundo informações colhidas no local, o ciclista que foi identificado como, José Soares Primo, de 72 anos, trafegava pela Rua Neuzalina M. de Araújo, sentido BR-364, no Bairro Bodanese, quando invadiu a via preferencial colidindo contra uma carreta, modelo Volvo FH-400, que trafegava pela Avenida Celso Mazutti, sentido Porto Velho.

Com o impacto da batida, o ciclista sofreu escoriações pelo corpo e um corte na mão esquerda. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena ao Hospital Regional.

O motorista da carreta nada sofreu e ficou no local aguardando a Polícia Técnica para averiguar os fatos e realizar trabalhos de praxe.

Texto: Denilson Oliveira

Fotos: Extra de Rondônia