Falta de medicamentos no HR gera reclamações de pacientes; diretor explica

A saúde publica em Vilhena parece não estar vivendo um momento bom. Pacientes do Hospital Regional reclamam da falta de medicamentos e o problema vem gerando transtorno à população.

O empreiteiro Marcos Antônio, 37, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para dizer que seu pai está internado no Hospital há uma semana e ficou surpreso com a falta de assistência e medicamentos.

Ele conta que precisou comprar remédios com recurso próprio, senão a saúde do seu pai sofreria complicações com diabetes. “No Hospital está faltando tudo: medicamento, assistência, e é sempre esse o mesmo transtorno. Nós que somos pobres dependemos do único Hospital público na cidade”, lamenta.

Marcos disse que, desde o primeiro dia, data em que seu pai foi internado, foi informado por uma funcionária do hospital que não há previsão de quando haverá medicamentos disponíveis. “Pois isso é uma falta de respeito com a população”, disse o empreiteiro.

A camareira, Elisabeth Lopes, 37, conta que seu pai ficou internado 32 dias no Hospital Regional para fazer uma cirurgia, porém, com a falta de medicamentos e materiais, ela se viu obrigada a recorrer a um hospital privado.

Ao retornar ao Hospital Regional depois da cirurgia, não houve melhora no quadro clínico do paciente devido à falta de recursos médicos necessários. “A saúde publica em Vilhena, tem que ser solucionada. Ela não pode esperar”, reclama Elisabeth.

O diretor do Hospital Regional de Vilhena, Wagner Borges, disse ao Extra de Rondônia conta que entre 15 a 20 dias será resolvido esse problema.

Ele afirma que há uma demanda de medicamentos no hospital, e explica que foram realizadas compras de remédios, mas o laboratório responsável ainda não fez a entrega. “A saúde pública de Vilhena está crítica e concordo quando os pacientes reclamam que não há medicamentos. Assumi o comando de um hospital precário há 38 dias, mas aos poucos será melhorado, em atendimento, medicamentos e ambulâncias novas. Daqui há 6 meses o Hospital Regional vai ser outro”, garante o gestor hospitalar.

Autor: Extra de Rondônia

