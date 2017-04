Jovem com esquizofrenia está desaparecido em Vilhena

Familiares buscam por Weltom Wesles Torres dos Santos, de 18 anos, desaparecidos desde a noite desta quarta-feira, 19, em Vilhena.

O jovem, que sofre de esquizofrenia, teria saído de casa as 21h00 não retornando.

Na ocasião ele se encontrava vestido com uma camisa e boné, na cor branca. Quem tiver informações sobre o paradeiro do rapaz entrar em contato pelo telefone (69) 9 8436-4373, falar com Adriano.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo de Família