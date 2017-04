Pimenteiras recebe romaria do Divino Espírito Santo neste sábado

A tradicional romaria fluvial do Divino Espírito Santo, do Vale do Guaporé, chega ao município de Pimenteiras do Oeste, no Cone Sul de Rondônia, neste sábado, 22, com chegada prevista para às 16h00.

Procissões e missas serão realizadas em Pimenteiras, sendo que na terça-feira, 25, as 16h00 os fieis seguiram em caminhada com pernoita em Santa Cruz.

São 45 dias de romaria encerrando no dia 6 de junho, sendo essa a 123ª edição.

A peregrinação atrai devotos de vários lugares no estado, passando por comunidades ribeirinhas bolivianas e brasileiras, ao longo do rio Guaporé.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa