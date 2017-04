Jogador do Barcelona, foge da polícia, é detido e ainda ofende os policiais

Na tarde desta sexta-feira, 21, uma guarnição da Força Tática havia detido dois foragidos após intensa perseguição.

Durante os procedimentos os policias avistaram uma motocicleta Honda Tornado 250, com dois ocupantes que fugiram à ordem de parada emitida pelos PMs.

Uma viatura de apoio, acompanhou e localizou os suspeitos. O jogador do time do Barcelona identificado como Samarone Guimarães da Silva, de 25 anos, além de resistir à prisão, também desacatou aos policias, com os seguintes dizeres: “Vocês são um bando de vermes! Eu nunca gostei de policial!”.

O outro rapaz que estava em companhia do jogador é um menor, de 17 anos, com eles a polícia localizou um “galão” de gasolina e um canivete.

Conforme narrado no boletim de ocorrência, os policias também observaram que o jogador aparentava estar sob efeito de entorpecente, ele apresentava agressividade e foi preciso uso de algemas para garantir segurança dos policias e do próprio atleta, além disso o jovem também não portava Carteira Nacional de Habilitação.

A equipe do Extra de Rondônia entrou em contato com a assessoria do clube, mas nossas ligações não foram atendidas.







Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia