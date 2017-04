Novo acidente é registrado no mesmo cruzamento onde um jovem perdeu a vida há poucos dias

Mais um acidente foi registrado no cruzamento da Rua João Bernal, com Avenida Brasil, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Desta vez um veículo chegou a capotar no momento do choque. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, 21.

Conforme apurado no local, um veículo Fiat Siena, com placas de Vilhena, trafegava pela Avenida Brasil, sentido Bairro Bela Vista.

No momento em que o veículo se aproximou do cruzamento, acabou batendo contra um VW Gol, com placas de Espigão do Oeste, que avançou a via preferencial. Com o impacto da batida, o veículo Gol acabou capotando.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas ao Hospital Regional de Vilhena, e a Polícia Militar de Trânsito esteve no local, realizando trabalhos de praxe.

Vários acidentes já aconteceram naquele cruzamento. Durante a noite, motoristas que trafegam pela Avenida João Bernal, sentido Centro, alegam que ficam confusos quando se aproximam do cruzamento, pois mesmo com a placa “Pare” não fica nítido que à frente existe uma Avenida tão movimentada. Um quebra-molas poderia servir como precaução para novos acidentes.

Nossa equipe falou com um dos motoristas que estiveram no local no momento dos fatos, “a gente vem pela preferencial, e do nada ela perde a preferência, ainda tem estes muros bem próximos da esquina, que dificultam a gente perceber a avenida à frente” disse o motorista, que também citou a importância de quebra- molas em uma das vias.

No mesmo cruzamento, um jovem perdeu a vida no dia 04 do presente mês, na ocasião, o rapaz bateu a moto que conduzia, contra uma carreta que seguia pela Avenida Brasil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Redes Sociais