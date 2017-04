ARTIGO: Gerenciamento pela fé

O estudo da administração empresarial tem evoluído, nos últimos tempos, de forma contínua, sistemática e crescente. Entretanto, há uma área da vida humana, extremamente importante, e que por razões diversas, ainda não foi objeto de uma investigação mais aprofundada: “a espiritual !”. Convido-o a refletir comigo sobre esse palpitante e inexplorado assunto:

As Escrituras tem um posicionamento claro, ao afirmar que todo o administrador deve administrar segundo o poder de Deus. Esta é uma recomendação clara e direta; não é restrita, mas ampla. Em outras palavras, somos convocados a nos interessar mais pelo poder de Deus; a procurar compreendê-lo melhor; a usá-lo em profundidade, inclusive no processo de gestão empresarial.

O poder de Deus é algo tremendo no conteúdo, imenso na amplitude, eficaz na prática, além de estar disponível e ser gratuito. Com o poder de Deus vem a sabedoria e a capacitação profissional, vêem as decisões corretas e a redução dos erros. É nossa tarefa nos apropriar desta palavra, exercitá-la e recolher os frutos. O poder de Deus supre nossas deficiências, nos dá uma nova visão, é fonte de inspiração. A bíblia é uma bússola a nos conduzir com autoridade e segurança, pelos melhores caminhos. Pena que estejamos subutilizando-a; desprezando um remédio tão potente!

Os executivos costumam administrar as empresas utilizando princípios técnicos, metodologias avançadas e ferramentas gerenciais previamente comprovadas. No intuito de serem bem sucedidos nas suas funções, responsabilidades e metas, inovam, fazem cursos de mestrado e doutorado, defendem teses etc. Você acha que o enriquecimento intelectual e a especialização devem, necessariamente, relegar os valores espirituais a um plano inferior?

A área espiritual é tão importante quanto a intelectual! Há aqui preciosos tesouros a serem explorados; há aqui infindáveis horizontes a serem descobertos! O gerenciamento pela fé deveria ser encarado como uma prioridade porque ele explora melhor nossas potencialidades; ele dá sentido à existência humana. A vida profissional e a espiritual estão intimamente ligadas; são complementares e não independentes. O trabalho eficiente, a justiça no relacionamento interpessoal, a integridade moral, a busca do lucro e a prosperidade são valores bíblicos. Você sabia disso?

Empresário e Investidores: convido-os a aprimorar o perfil profissional de seus colaboradores, desenvolvendo os aspectos espirituais da vida. É gratificante; vale a pena; eu recomendo !

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.

Fonte: Extra de Rondônia