Asfaltamento de Cerejeiras a Pimenteiras será reiniciado na próxima quarta-feira, afirma Ezequiel Neiva

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, afirmou que na próxima quarta-feira (26), às 15 horas, estará na cidade de Pimenteiras, com o governador Confúcio Moura, para a assinatura da ordem de serviço autorizando a empresa a retomar os trabalhos de asfaltamento da BR-435 (antiga RO-399 e também conhecida como Quarta Eixo), rodovia que interliga o municípios de Cerejeiras e Pimenteiras.

Conforme Ezequiel Neiva, o governo de Rondônia fará os 38 km de asfalto de Cerejeiras a Pimenteiras, sendo que 10 km já foram asfaltados. Frisou que os trabalhos estavam parados por causa do período de chuvas. “Agora, com a estiagem o governador Confúcio Moura começa a lançar um grande pacote de obras em todo o estado”, acrescentou Neiva ao destacar que serão investidos mais de R$ 40 milhões nesse projeto.

Pontes de concreto

O DER está construindo de duas pontes de concreto nesta rodovia, uma de 30 metros sobre o rio Araras, e outra de 45 metros sobre o rio Santa Cruz. Segundo o diretor do Departamento, as obras foram lançadas no começo do ano, para não atrasar o asfaltamento que será retomado na próxima semana.

52 municípios com acesso asfaltado

Dos 52 municípios de Rondônia, apenas Cerejeiras e Campo Novo ainda não têm acesso asfaltado, porém, as duas obras estão sendo retomadas. “O asfalto de Pimenteiras era o principal sonho daquela população”, assegurou Neiva. O diretor afirmou ainda, que nos próximos dias Confúcio Moura reiniciará também a pavimentação da BR-421 no acesso a Campo Novo.

Desvio

Devido à construção da ponte de concreto sobre o rio Santa Cruz, o trânsito na Quarta Eixo será desviado no trecho entre as Linhas 8 e 9, a partir da próxima segunda-feira (24).

De acordo com Menias Henrique, residente do DER em Colorado D’ Oeste, quem transitar pela Quarta Eixo sentido Cerejeiras Pimenteiras, precisará acessar à Terceira Eixo e depois a Linha 11. Quem transitar de Pimenteiras para Cerejeiras precisará fazer o oposto, acessando a Linha 11 e depois pela Terceira Eixo.

Autor e foto: Nilson do Nascimento