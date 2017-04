Maurão de Carvalho prestigia entrega de ônibus escolares em Buritis

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), confirmou a destinação de emenda individual para a compra de massa asfáltica para que a prefeitura de Buritis possa realizar obras de recuperação do asfalto urbano.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), ao participar da solenidade de entrega de 14 ônibus escolares, adquiridos através de emenda do deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB), com as presenças do governador Confúcio Moura (PMDB), do vice-governador Daniel Pereira (PSB), do prefeito Roni Irmãozinho (PDT), vereadores e demais autoridades.

“Aproveito aqui para anunciar que vou destinar emenda individual de R$ 200 mil para a prefeitura realizar obras de tapa-buracos nas ruas e avenidas da cidade, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagens (DER)”, disse Maurão.

Os deputados estaduais José Lebrão (PMDB) e Geraldo da Rondônia (PSC) também já haviam anunciado, cada um, a destinação de R$ 100 mil para apoiar esse serviço de tapa-buracos.

