Por matar colega de trabalho com golpe de enxadão, homem é condenado a 12 anos de reclusão em Cerejeiras

Ozéias Rafael Pereira foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado por matar com golpe de enxadão o colega de trabalho, José Carlos dos Santos.

O crime ocorreu no dia 8 de junho de 2001, por volta das 15 horas no curral da Fazenda Centurion II – localizada na linha do 3º para o 4º eixo em Pimenteiras do Oeste.

Contudo, nesta quinta-feira, 20, Ozéias foi submetido ao júri popular, onde foi condenado a 12 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia