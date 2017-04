Prefeita participa da abertura dos Jogos da AABB que reuniu mais de 700 atletas em Vilhena

A prefeita de Vilhena Rosani Donadon (PMDB) participou na noite desta sexta-feira, 21, da cerimônia de abertura da Jornada Esportiva Estadual da Associação Atlética Banco do Brasil (JESAB) realizada no município.

O evento aconteceu na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) do município que sedia pela segunda vez os jogos.

A cerimônia de abertura contou com a presença de várias autoridades, entre eles do superintendente da Sejucel Rodnei Paes, do secretário de esporte Natal Jacob, e do vice-presidente da Federação Nacional das AABB`s (FENABB), Clodoaldo Soares, do presidente da AABB de Vilhena Robertinho Alves, entre outras autoridades.

Mais de 700 atletas de vários municípios de Rondônia estão participando da jornada esportiva. Eles disputam em várias modalidades como, por exemplo, futsal e voleibol. Os atletas classificados nesta fase seguem para a próxima etapa da competição que será realizada em Porto Velho.

De acordo com Clodoaldo Soares, a jornada tem como objetivo desenvolver atividades esportivas com ênfase na confraternização entre os associados das AABBs e seus dependentes.

“É a concretização do espírito olímpico e do congraçamento dos participantes. Vilhena está de parabéns por receber tão bem os participantes de outros municípios. Agradeço a parceria com a administração municipal para a realização dos jogos”, disse Clodoaldo.

A prefeita Rosani Donadon elogiou a organização do evento e ressaltou a importância da realização da jornada no município. “A realização da JESAB aqui é uma excelente oportunidade para fomentar o esporte no município, além de contribuir para o desenvolvimento econômico de Vilhena, pois a vinda desses atletas para nossa cidade movimenta vários seguimentos comerciais, como hotéis e restaurantes, parabéns a todos os participantes do evento”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria