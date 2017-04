De virada, Barcelona vence e quebra invencibilidade do Genus

O Barcelona bateu neste domingo, 23, o Genus, de virada, por 2 a 1 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Após a derrota no último final de semana, o Barcelona entrou em campo pressionado a buscar sua reabilitação em casa, porém encontrou um adversário disposto a atrapalhar os planos dos donos da casa. Aos 17 minutos, Luciano Mourão abriu o placar para o Genus em cobrança de penalidade. Mas ainda no primeiro tempo, Cabixi deixou tudo igual para o Barcelona.

No segundo tempo, a vitória só veio aos 36 minutos com o meia Edilsinho.

A partida deste domingo contou com 305 pagantes, registrando uma renda de R$ 3020,00.

Com o resultado, o Barcelona terminou o primeiro turno na segunda colocação com 16 pontos. Já o Genus conheceu sua primeira derrota no estadual e segue na quinta posição com oito pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe no domingo o Ariquemes no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Genus encara no mesmo dia o Ji-Paraná no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Rogério Perucci