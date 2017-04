Motorista abandona veículo após provocar acidente em Vilhena

Na noite deste domingo 23, um motorista que conduzia um veículo, modelo VW Voyage, de cor preta, pela Avenida Tancredo Neves, sentido Cuiabá, acabou avançando a via preferencial na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, provocando o acidente.

O veículo que trafegava pela Avenida Brigadeiro, era também um VW Voyage, que com a violência da batida acabou avançando sobre uma praça onde normalmente há muitos frequentadores.

Populares disseram que por pouco não aconteceu uma tragédia, já que muitas crianças brincam naquela praça, além de ter uma igreja bem próximo ao local e o acidente ter acontecido em horário de culto.

Após a colisão, o motorista que provocou o acidente fugiu do local, deixando o veículo batido. Os policias encontraram uma garrafa de vinho dentro do carro. Apesar da violência do choque, ninguém saiu ferido.

A Polícia de Trânsito esteve no local realizando trabalhos de praxe.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução\Whatsapp