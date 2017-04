Rondoniense vira em cima do VEC

O Rondoniense venceu na tarde deste domingo o VEC por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e segue na terceira posição do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Rafael Carioca abriu o placar para os visitantes. Já na segunda etapa, o Rondoniense chegou a igualdade com Eduardo Biscola e a virada com Alesson.

Com o resultado, o Rondoniense chegou aos 11 pontos e segue na terceira posição do Estadual. Já o VEC é o quarto colocado com oito pontos.

Na próxima rodada, o Rondoniense encara o Guajará no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim. Já o VEC enfrenta o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Jogo – Após a eliminação na Copa Verde, o Rondoniense entrou em campo desligado e viu o VEC tomar conta das ações iniciais do duelo. Aos dez minutos, Thiago cobrou escanteio e Rafael Carioca subiu livre para abrir o placar para o Lobo do Cerrado.

Com a vantagem no placar, o VEC passou a explorar os contra-ataques, tentando ampliar o placar. Aos 26’, o Rondoniense chegou pela primeira vez. Eduardo Biscola acerta um voleio em campo, mas o goleiro Fernando Henrique espalma para escanteio.

Aos 41’, Lucas Freire recebeu em velocidade foi a linha de fundo e cruzou na área para Robinho, mas Dhonathan se antecipou na jogada e afastou o perigo. Dois minutos depois, Hercules fez jogada individual pela direita, entrou na área e bateu cruzado, mas o goleiro Fernando Henrique defendeu com segurança.

Para a segunda etapa, o Rondoniense voltou mais atento. E aos dez minutos, Alesson ganha na dividida com o zagueiro, bate cruzado, o goleiro Fernando Henrique rebate para o meio da área e o atacante Eduardo Biscola dá um carrinho para deixar tudo igual no placar.

Aos 23’, Fernandinho cobra falta, a zaga do VEC não consegue afastar e a bola entra no gol.

Após o segundo gol, o Rondoniense passou administrar o placar. Já o VEC buscava explorar as jogadas áreas, mas sem efeito.

Aos 49’, o Rondoniense teve a chance de chegar ao terceiro gol. Careca recebeu livre na área e tentou tirar o goleiro da jogada, mas o arqueiro do VEC fez grande defesa. No minuto seguinte foi a vez do VEC também perder um gol incrível. Robinho recebeu livre na área e bateu forte, mas o goleiro Biro fez grande defesa, colocando para escanteio.

Ficha Técnica

Rondoniense 2 x 1 VEC

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho);

Árbitro: Salvino Rosa da Silva;

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano e Cristiano Pereira Lopes; 4º árbitro:Servilio PAtricio Oliveira;

Gols: Rafael Carioca aos 10′ do 1º; Eduardo Biscola aos 10′ e Fernandinho aos 23′ do 2º;

Cartões amarelos: Marquinhos Carioca e Quintino (Rondoniense); Lukão e Thiago (VEC);

Público pagante: 41 torcedores; Renda: R$ 570,00

Rondoniense

Biro; Hércules, Dhonathan, Bruno Braúna e Marquinhos Carioca; Cabelo, Quintino, Elvis (Pither) e Fernandinho; Eduardo Biscola (Careca) e Tanaka (Alesson). Técnico:Elias Santana.

VEC

Fernando Henrique; Thiago, Rafael Carioca, Luan Bispo e Lukão (Alex); Fábio Salsicha, Pedro e Kaoan (Neymar); Robinho, Kaio e Lucas Freire (Bregueeth).Técnico: Odilon Júnior.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida