Ação de senador resolve problema da cratera na BR-364

Por telefone o Senador Valdir Raupp entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para assegurar que a cratera na altura do quilômetro 82 da rodovia já foi consertada pela residência de Pimenta Bueno do DNIT. O parlamentar federal garantiu que a pista já está em plenas condições de tráfego.

A intervenção de Raupp aconteceu após ele ter tomado conhecimento do fato a partir da reportagem publica pelo site. Ele destacou a ação do jornal na divulgação de demandas do gênero, possibilitando que as autoridades que atuam em Brasília possam ter acesso a informações precisas e de forma célere, facilitando a intervenção delas nas questões.

O senador também parabenizou a ação rápida do DNIT, através de determinação do diretor regional Sérgio Mamany, a quem solicitou providências. “O órgão agiu de forma precisa e eficaz, impedindo que a estrada ficasse fechada, o que traria inúmeros prejuízos ao Estado”, ressaltou.

http://www.extraderondonia.com.br/2017/04/24/cratera-causa-interdicao-parcial-no-km-82-da-br-364-proximo-ao-distrito-do-guapore/

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia