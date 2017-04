Apenado é encontrado morto dentro da Colônia Penal em Vilhena

No final da manhã desta segunda-feira, 24, o corpo de Cristiano da Silva Spak, de 26 anos, foi encontrado nas dependências da Colônia Penal, no Bairro Jardim América, em Vilhena, morto por enforcamento.

A equipe do Extra de Rondônia esteve no local e fez contato com o diretor da instituição, Alex Pereira, que por questões de protocolo, para respeitar procedimentos formais não pode comentar o caso ainda, mas assim que isso for possível prestará esclarecimentos.

Informações extraoficiais, afirmam que o jovem teria usado um fio para cometer o ato de suicídio, porém uma investigação deve ser realizada para apurar o caso.

A Polícia Técnico Científica esteve no local, realizando trabalhos de praxe, após os procedimentos, o corpo foi liberado à funerária de plantão. Assim que nossa equipe receber novas informações, daremos continuidade à cobertura do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia