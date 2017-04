Apenado tenta matar atual da ex-mulher em Vilhena

O fato aconteceu no último sábado, 22, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações narradas no boletim de ocorrência (BO), a vítima relatou a polícia que estava na casa de sua companheira quando o ex-amásio pulou o muro com uma arma, no qual não foi identificada no BO pela polícia, em seguida passou a agredi-lo.

A vítima identificada pelas iniciais C.V, de 20 anos, conseguiu se desvencilhar do agressor, após pulou muros e invadiu uma residência pedindo por socorro.

A proprietária do imóvel chamou a Polícia Militar (PM) no qual de imediato compareceu ao endereço e conversou com a vítima que estava com diversos ferimentos.

De posse das informações repassadas pela vítima, a guarnição foi até a Rua 61, no bairro Jardim Eldorado, onde visualizou um suspeito com as mesmas características repassadas pela vítima.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito que estava com algo na mão envolvida em um pano, empreendeu fuga, pulando muros e invadindo quintais. Porém, os militares apesar dos esforços não obtiveram êxito em captura-lo naquele momento.

Mas algum tempo depois, a PM entrou em contado com a SEJUS – no qual informou que o apenado Ênio Dias de Medeiros, 30 anos, que está sob monitoramento com tornozeleira eletrônica, esteve no local indicado pelos policiais naquela hora.

Diante da informação, os PMs localizaram o suspeito que estava escondido debaixo de uma cama, numa casa na Avenida 34, no mesmo bairro. Contudo, a arma usada pelo suspeito não foi localizada.

Além disso, o local indicado pelo suspeito como sendo local de trabalho, não passava um local de encontrado de usuários de drogas.

Diante dos fatos, Ênio foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi entregue ao comissariado de plantão para providências que o caso requer.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo