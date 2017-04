Atletas coloradenses ficam em 3º lugar no Zonal Centro Oeste de Karatê

O karatê interestilos de nosso Estado provou novamente ser um dos esportes que mais traz resultados positivos do cenário nacional. Cerca de 25 atletas de várias cidades do Estado foram selecionados para compor a Seleção Rondoniense de Karatê, sobe a coordenação da FEKIR – Federação de Karatê Interestilo de Rondônia.

O evento foi disputado na cidade de Anapolis – Go, entre os dias 22 e 23 deste mês. Um dos destaques da seleção foram os atletas da Associação Nakayama de Karatê de Colorado do Oeste, que trouxeram ótimos resultados, contribuindo para o ótimo desempenho da seleção rondoniense.

O atleta Alick Ruan conquistou duas medalhas de bronze, uma no Kumite individual (luta) e uma no kumite revezamento. O atleta Alison Gardino, conquistou ouro no kumite individual e ouro no kata e o atleta Luciano Backschat conquistou duas medalhas de bronze, kumite individual e revezamento, além do Sansei Aparecido Ferreira que conquistou uma medalha de ouro em kumite, que ainda fez parte do quadro nacional de arbitragem. Outro fator de destaque é que Rondônia ficou em 3º Lugar na classificação geral do campeonato.

Segundo o Sansei coloradense, foi algo espetacular os resultados. “Levando em consideração que levamos apenas 25 atletas, enquanto teve federações que estavam com até 150 atletas, foi um resultado excelente para nosso Estado, é um motivo muito grande de orgulho colocar Rondônia no topo do karatê nacional”, destacou o Sansei Aparecido Ferreira.

Ao todo Rondônia conquistou 19 medalhas de ouro, 07 de prata e 10 de bronze. O evento foi realizado pela CBKI – Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, na qual a FEKIR é filiada.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Thiago Vieira