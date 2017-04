Atletas de Vilhena conquistam título da VII Copa de Basquete no MT

A Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) participou no final de semana da VII Copa de Basquete na cidade de Sapezal no Estado do Mato Grosso.

A competição contou com participação de 18 municípios e cerca de 800 atletas com idade de até 17 anos, em diversas modalidades.

Com muita dedicação dos atletas a equipe vilhenense foi a grande campeã da VII Copa André Maggi.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação