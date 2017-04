CONE SUL: IFRO oferta mais de 200 vagas para cursos técnicos e superiores

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 238 vagas para cursos técnicos e superiores no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO).

Poderão participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2017/2 aqueles que tiverem concluído o ensino médio até a data da matrícula, e realizarem a inscrição até o dia 28 de maio, através do link disponível no portal de seleção do IFRO.

As inscrições e os cursos são ofertados gratuitamente pelo IFRO. É importante que os candidatos leiam o edital na íntegra. As 120 vagas abertas para os cursos técnicos são para os campi nos municípios de Ariquemes, Jaru e Vilhena, para os cursos técnicos em aquicultura, comércio e eletromecânica, respectivamente, sendo 40 vagas para cada unidade.

Já as 118 vagas restantes, são para os cursos superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental, Engenharia Agronômica e Zootecnia no Campus Colorado do Oeste, Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Ji-Paraná e Gestão Comercial no Campus Zona Norte.

Os candidatos serão classificados pela pontuação obtida a partir da média das notas nas disciplinas de Português e Matemática do 1º ao 3º ano do ensino médio.

O resultado final será divulgado pelo IFRO no dia 19 de junho e a matrícula para os aprovados inicia no dia seguinte da publicação do resultado. Para outras informações sobre o processo seletivo, clique aqui.

Fonte: Assessoria