Consultor que vive nos Estados Unidos apresenta propostas de investimentos a vilhenenses

Vivendo na América do Norte há cerca quase duas décadas, sendo que nos últimos seis anos tem residência em Miami, o consultor de empreendimentos imobiliários João Paulo Dupui está em Vilhena há alguns dias fazendo visitas a empreendedores locais com vistas a criar uma carteira local de eventuais investidores.

Em companhia do corretor imobiliário Leandro Soares Pandolpho ele faz o que chama de “corpo a corpo” com empresários e famílias da cidade, apresentando as possibilidades e aspectos positivos de se investir nos Estados Unidos, particularmente neste momento de crise política nacional.

“A América do Norte tem uma economia sólida e consolidada, além de ser uma democracia extremamente estruturada. Hoje aquela meta de se conquistar um milhão de dólares antes de se chegar ao fim da idade média para garantir um futuro tranquilo está ao alcance de qualquer pessoa que tenha visão de negócios e coragem de investir”, avalia Dupui.

Ele trabalha com a esposa fazendo intermediação de investimentos externos no mercado americano, atuando tanto na América do Sul quanto na Europa. O casal tem formação em Direito e ampla experiência no meio em que atua, tento que já foram inclusive tema de reportagem da revista IstoÉ, de circulação nacional. João Paulo dedica-se mais ao mercado europeu, particularmente a França, enquanto a esposa atende seus clientes brasileiros e de outros países na região.

Apesar de ter como foco principal o setor imobiliário, ele também capta oportunidades em outros mercados, como o de ações e commodities, o que pode interessar os produtores de grãos da região.

“O mercado americano norteia o comércio internacional, e um intercâmbio entre os empreendedores daqui com produtores do Texas pode resultar em parcerias de sucesso”, citou.

Dupui também pode prestar consultorias a empresas que pretendem atuar no mercado americano, assim como buscar franquias de sucesso a interessados. “Atuo como referência aos meus clientes para os mais diversificados assuntos”.

Sobre os contatos em Vilhena, o principal destaque do consultor foi o discurso do empresariado local. “Em Manaus e Ji-Paraná, onde passei antes de chegar aqui, ouvi falar muito em crise. Em Vilhena a palavra de ordem é trabalho. Isso é importante e conquista os empreendedores americanos”, pontua.

Apesar de não ter levado nenhum contrato firmado, a visita está sendo considerada positiva e produtiva, com boas perspectivas para o futuro. Além de trazer oportunidades aos vilhenenses que quiseram aplicar seu dinheiro lá fora, João Paulo também oferece a oportunidade de tentar trazer investimentos de lá para cá.

“O caminho está sendo aberto, e dentro de dois ou três meses estarei de volta com intuito de realizar palestras e mais visitas para certamente abrir negociações entre Vilhena e os Estado Unidos”, encerrou.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia