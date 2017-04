Cratera causa interdição parcial no Km 82 da BR-364 próximo ao distrito do Guaporé

No Km 82 da BR-364 – sentido Porto Velho, o asfalto cedeu e está apenas meia pista.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pede aos motoristas que tenham a máxima cautela. Um enorme buraco se formou na rodovia e apenas um veículo de cada vez passa no local.

A Polícia Rodoviária está no local controlando o trânsito até que sejam tomadas providências urgentes para que a pista seja restaurada e o tráfego normalizado.

Até que isso aconteça os usuários devem ter muita atenção, pois o trecho interditado fica numa curva no Km 82 entre o Posto do Gaúcho e o distrito do Guaporé.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração