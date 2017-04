Em Vilhena, Agência dos Correios é alvo de bandidos

Na manhã desta segunda-feira, 24, a única Agência dos Correios em Vilhena, não abriu suas portas.

Na frente da agência havia um recado que dizia “Senhores clientes informamos que esta agência não abrirá por motivo de força Maior”.

A reportagem do Extra de Rondônia falou com o gerente local, mas apenas ressaltou que as informações sobre o porquê de não abrir somente o gerente regional em Porto Velho podia relatar.

Porém, a reportagem recebeu informação extra-oficial que a agência foi alvo de bandidos na madrugada.

Por se tratar de um órgão federal, a Polícia Federal deverá enviar os peritos e o caso ser investigado pelos agentes federais de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia