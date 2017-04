IFRO Campus contrata Professor de Língua Inglesa em Processo Seletivo

Começou no dia 20 de abril de 2017, as inscrições para o Processo Seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) destinado a contratar um Professor Substituto de Língua Inglesa em regime de 40h semanais.

As inscrições devem ser realizadas na Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Ji-Paraná, onde o candidato selecionado exercerá a função, localizado na Rua Rio Amazona, nº 151, Bairro Jardim dos Migrantes, em Ji-Paraná – RO, das 8h às 17h, até o dia 28 de abril de 2017.

O prazo de validade desse Processo Seletivo é de doze meses, a contar da data de publicação do resultado final.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação