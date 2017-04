Inscrições de Concurso Público para Outorga de Delegações de Notas e Registros abertas no TJ de Rondônia

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ – RO) tem abertas as inscrições do Concurso Público que tem como objetivo à contratação de 24 profissionais de Direito para atuarem na delegação de serviços de notas e de registros.

Do total de vagas 16 serão preenchidas por ingresso e para participar os candidatos deverão ter formação Superior em Direito ou estar no exercício da função em serviço notarial ou de registros a pelo menos dez anos. Há também 8 por remoção e para candidatar-se a essas é preciso que já se detenha a delegação por no mínimo dois anos.

Os interessados devem realizar as inscrições pelo site do TJ – RO ou pelo endereço eletrônico www.cartorio.tjro2017.ieses.org até o dia 19 de maio de 2017.

O valor das inscrições é de R$ 400,00 e a classificação dos candidatos acontecerá em quatro etapas, compostas por prova objetiva, prova discursiva – escrita e prática, avaliação oral e de títulos.

Para mais informações basta consultar o edital completo disponível em nosso site.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação