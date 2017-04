Motociclista fica ferido em acidente na BR-364 em Vilhena

No início da tarde desta segunda-feira, 24, um motociclista identificado como, Rafael Araújo Melo, de 21 anos, acabou se ferindo em um acidente na BR-364, na rotatória que da acesso à BR-174, no Bairro Jardim América em Vilhena.

Conforme apurado no local, Rafael trafegava pela BR-364, sentido Cuiabá-MT, quando se aproximou da rotatória, acabou batendo em um veículo, Ford Eco Sport, que seguia no mesmo sentido que o ele.

O condutor do veículo, identificado como Deni Paulo da Silva, de 41 anos, conversou com a Reportagem do Extra de Rondônia, ele contou que estava dirigindo pela BR-364 na faixa esquerda da pista, destinada a veículos que vão acessar a BR-174, ele estaria com a seta acionada, quando percebeu a batida.

O motociclista teria tentado ultrapassar o veículo pelo canto, mas acabou batendo no retrovisor do carro, perdendo o controle da moto e sofrendo a queda.

O motorista conta ainda que a moto estava em alta velocidade se arrastou por aproximadamente 10 metros após o choque.

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no tornozelo e pé direito. Ele foi socorrido ao Hospital Regional por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e esteve no local realizando trabalhos de praxe. O trânsito não precisou ser interditado no local, os policias apenas orientavam os motoristas quanto à velocidade e atenção na direção durante a ocorrência.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia