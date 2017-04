Mulheres sofrem mais com dores nas costas do que homens

A pesquisa da saúde, publicada em 2016, concluiu que 30% da população, cerca de 57 milhões de pessoas adultas do Brasil sofre com doenças crônicas na coluna.

Os problemas localizados na região da lombar são os mais comuns e englobam 21% das mulheres e 15% dos homens.

As doenças crônicas na coluna atingem 10 % das pessoas com idade entre 18 a 29 anos e 30% das pessoas acima dos 40 anos. Já nos idosos o número sobre para 35 %.

Para tirar dúvidas sobre o tema, o Extra de Rondônia entrevistou a fisioterapeuta, Amanda Santos, e personal trainer, Stefania Witcel.

A fisioterapeuta Amanda, explicou que quando a pessoa sofre com dores de coluna deve inicialmente procurar por um fisioterapeuta para ser diagnosticado. “Antes de tomar um ante inflamatório ou analgésico, é importante buscar por um profissional da saúde, ao invés de se auto medicar”, alertou Amanda.

As causas das dores crônicas na coluna em pessoas mais velhas, ocorrem geralmente naqueles que trabalharam no campo e em serviço pesado. Já em jovens e adolescentes as dores são resultados das posturas diárias, que gera patologias graves.

Amanda ressalta que entre os tratamentos recomendados estão a eletroterapia, as terapias manuais, reeducação postural global (RPG), pilates e a hidroterapia. “Alongamento é superimportante antes de qualquer tipo de tratamento que o paciente vai realizar”, salientou a fisioterapeuta.

A aposentada, Raquel Vargas, 68, conta que sofre com dores de coluna a mais de 10 anos. Ela trabalhou de cozinheira por muitos anos, e quando chegou aos 50 anos começou a ter dores na lombar, necessitando desde então de fazer sessões continuas de fisioterapia.

A Personal Trainer, Stefania Witcel, destacou que os exercícios para pessoas com problemas de coluna, dependendo do nível de dificuldade que o aluno sofre.

“Toda pessoa que sofre com essa doença crônica deve ser reabilitada com a fisioterapia, e posteriormente na musculação com exercícios leves aumentando progressivamente a dificuldade , fortalecendo a musculatura”, finaliza a personal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia