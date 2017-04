Prefeito retrocede e cobra taxa de lixo em Colorado

Apesar da crise financeira atual – mas também em função dela – o prefeito Professor Ribamar, de Colorado do Oeste, disse que não ia instituir taxa de cobrança para coleta de resíduos na cidade.

Porém, parece que a coisa não foi bem assim. A Redação do Extra de Rondônia recebeu de um morador da cidade, a cópia de um Carnê de IPTU no qual se vê o valor explicito de R$ 28,42 pela coleta de lixo no município.

Com isso, o morador pergunta ao prefeito, o porquê da cobrança, sendo que na matéria que foi ao Ar pelo Extra de Rondônia com o título Prefeitura de Colorado não vai cobrar por coleta de lixo, no dia 12 de março de 2017 – no qual teria afirmado que Colorado não ia ter cobrança de taxa de lixo. Clique aqui e relembre a matéria.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto para o prefeito Ribamar caso queira se pronunciar a respeito do assunto.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução