Prefeitura de São Francisco abre novo Concurso Público

Por meio da Caleoriox Serviços e Corretagem de Seguros, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, no Estado de Rondônia, realizará um novo Concurso Público, destinado ao preenchimento de seu quadro de pessoal.

São disponibilizados, para o Nível Médio, vagas para as funções de Mecânico de Máquinas (1), Mecânico de Viaturas (1), Motorista de Viatura Pesada (3), Operador de Máquina Pesada (3), Motorista de Viatura Pesada com Curso MOP Ambulância (1).

No entanto, caso os candidatos tenham curso Técnico, as vagas ofertadas passam a ser as seguintes: Desenhista/Cadista (1), Fiscal Tributário (2), Técnico em Administração (3), Técnico em Finanças (3), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Saúde Bucal (1), Técnico em Laboratório (4), Técnico em Alimentação (1), Técnico em Infraestrutura (1), Técnico Secretaria Escolar (4) e Agente Comunitário de Saúde Zona Rural e Urbana (1).

O edital ainda dispõe de vagas voltadas ao Nível Superior, que são voltadas aos cargos de Contador (1), Engenheiro Ambiental (1), Enfermeiro (3), Farmacêutico/ Bioquímico (2), Odontólogo (2), Fonoaudiólogo (1), Psicólogo (1), Médico Veterinário (1), Professor de Letras (3), Professor de Matemática (2), Professor de Educação Física (2), Professor de Geografia (2), Professor de História (2), Professor de Ciências (1), Professor Pedagogo Fundamental I (8) e Professor Pedagogo Educação Infantil (12).

Os profissionais selecionados farão jus à jornadas de trabalho de 40 horas e remunerações que variam de R$ 945,00 a R$ 2.940,00. Dentro do total de vagas, há oportunidades para candidatos que se enquadram no edital completo publicado recentemente em nosso site.

As inscrições seguem até o dia 28 deste mês e devem ser realizadas exclusivamente via internet, pelo site www.calegario.com. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 (níveis Médio Técnico e Médio) a R$ 100,00 (Nível Superior).

Os candidatos serão avaliados por meio de Provas Objetivas de múltipla escolha, aplicada para todos os cargos; Prova Prática, para Motoristas, Mecânicos e Operador de Máquinas Pesadas; e Avaliação de Títulos, para funções de Nível Superior.

A primeira etapa está prevista para o dia 21 de maio de 2017, com duração de 4h, dividias entre dois turnos: manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 14h às 18h. A aplicação das Provas Práticas, por sua vez, deverá ocorrer na data provável de 10 de junho de 2017.

Já os títulos, acompanhados do formulário de Envio de Títulos, devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados (cópia autenticada em cartório) na Avenida Guaporé n.º 4557, bairro Cidade Alta, CEP: 76.935-000, Prefeitura de São Francisco – RO.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de um ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, sendo que todos os candidatos classificados deverão, após nomeados, permanecer durante todo o período correspondente ao estágio probatório, na unidade para qual foram designados.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação