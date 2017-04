Corpo de adolescente desaparecido no Rio é encontrado

O corpo do adolescente Felipe Zirondi, que estava desaparecido no Rio Madeira desde a tarde da última sexta-feira (21), foi encontrado por trabalhadores da Usina Hidrelétrica Santo Antônio na manhã desta terça-feira (25). A vítima estava de colete. Eles acionaram a equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros que fazia buscas pelo garoto nas proximidades da usina.

Segundo os bombeiros, o corpo boiou no rio dentro da Usina Hidrelétrica Santo Antônio.

Entenda o caso

Felipe Zirondi desapareceu nas águas do Rio Madeira na última sexta-feira (21), na região de Jacy-Paraná, distrito de Porto Velho.

O barco em que ele estava afundou com mais quatro pessoas por volta das 16h30. Nesta segunda-feira (24), terceiro dia de buscas, os bombeiros descartaram a possibilidade de encontrar o garoto com vida.

De acordo com relatos aos bombeiros, as vítimas resgatadas contaram que estavam pescando e o motor começou a falhar. Na tentativa de tentar fazê-lo funcionar, houve um desequilíbrio dos ocupantes e a embarcação virou.

Uma das vítimas foi resgatada próximo da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, apoiado em uma das bóias do sistema interceptor de troncos. Ele relatou que ao conseguir se apoiar em uma das toras no rio, tentou pegar o adolescente, mas não conseguiu e o jovem afundou no rio.

Os outros três integrantes do grupo conseguiram nadar até a margem e fizeram contato com suas famílias.

A equipe de busca e salvamento dos Bombeiros composta, com apoio da Marinha, estavam procurando o garoto nas proximidades da usina.

Autor e foto: Rondoniagora