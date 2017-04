ENQUETE: Qual seria a pena justa aos responsáveis por crimes como o praticado contra Jéssica Moreira?

A ocorrência de mais um crime hediondo na região Sul de Rondônia acende de novo a discussão acerca da suposta ineficácia das leis criminais no sentido de inibir atos como os praticados contra a adolescente Jéssica Moreira Hernandes, de Cerejeiras, assassinada e jogada dentro de um saco de lixo ao relento.

Vários comentários postados em reportagens publicadas sobre o assunto, tanto no Extra de Rondônia quanto em outros noticiários eletrônicos do Cone Sul apontam que a revolta popular é grande, mas direcionada também ao sistema legal vigente no país. Muitos posts defendem a pena de morte, algo banido do Brasil há muito tempo, e em processo de extinção mundo afora.

Podem existir alternativas que não vão nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Para medir a opinião popular neste momento aflitivo, o Extra de Rondônia lança enquete sobre o tema. Participe.

