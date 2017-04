População grita por justiça em frente delegacia de Cerejeiras

As autoridades policiais de Cerejeiras começam a se preocupar, a frente da delegacia de Polícia Civil já está tomada pelo povo que pedem por justiça.

Porém, há de ressaltar que apesar do crime bárbaro que tirou a vida da jovem Jéssica de 17 anos, no qual o corpo foi encontrado na noite de ontem na área rural de Cerejeiras, o Estado tem por obrigação de manter a integridade física dos suspeitos mesmo que sejam culpados.

“Fazer justiça com as próprias mãos seria se igualar aos criminosos. Se caso for confirmado que são culpados, terão que pagar na forma da lei.” Ressaltou um policial.

Ismael de 30 anos namorado de Jéssica, Diego e a esposa dele estão na delegacia e prestam depoimento. Contudo, o delegado poderá pedir a prisão temporária ou preventiva deles, para que não atrapalhem as investigações.

Jéssica foi morta com dois golpes de faca no pescoço e um nas costas. O corpo não foi queimado nem esquartejado, estava dentro de um saco plástico usando para lixo. O cadáver não apresentava sinais de violência sexual.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia